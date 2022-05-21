Москва, 21 мая 2022, 13:15 — REGNUM Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям расследовать обстоятельства сноса в Риге памятника, установленного в честь советских воинов-летчиков.
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Монумент располагался во дворе средней школы №71 в микрорайоне Ильгюциемс латвийской столицы, где учатся русскоязычные дети.
Следователи в рамках уголовного дела дадут правовую оценку действиям всех причастных к демонтажу символа воинской славы России, увековечивающего память советских воинов, победивших фашизм.
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