Москва, , 13:15 — REGNUM Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям расследовать обстоятельства сноса в Риге памятника, установленного в честь советских воинов-летчиков.

Александр Бастрыкин прочитал лекцию студентам МГИМО Sledcom.ru

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Монумент располагался во дворе средней школы №71 в микрорайоне Ильгюциемс латвийской столицы, где учатся русскоязычные дети.

Следователи в рамках уголовного дела дадут правовую оценку действиям всех причастных к демонтажу символа воинской славы России, увековечивающего память советских воинов, победивших фашизм.

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