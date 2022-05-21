Донецк, 21 мая 2022, 13:12 — REGNUM Военная спецоперация РФ для Донбасса означает конец войны, которая длилась 8 лет. Об этом 21 мая заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе встречи с руководителем фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонидом Слуцким.
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«Освободительная операция для нас означает окончание войны, которая длилась 8 лет», — отметил он.
Ранее Пушилин сообщил, что в Донецкую народную республику прибыли специалисты из российских регионов для восстановительных работ, планируются масштабные работы по реконструкции инфраструктуры.
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