Донецк, 21 мая, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Военная спецоперация РФ для Донбасса означает конец войны, которая длилась 8 лет. Об этом 21 мая заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе встречи с руководителем фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонидом Слуцким.

Council.gov.ru Денис Пушилин

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«Освободительная операция для нас означает окончание войны, которая длилась 8 лет», — отметил он.

Ранее Пушилин сообщил, что в Донецкую Народную Республику прибыли специалисты из российских регионов для восстановительных работ, планируются масштабные работы по реконструкции инфраструктуры.