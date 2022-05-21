Ростов-на-Дону, 21 мая, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Российско-украинскую границу пересекли ещё более 15,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 мая в пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15,5 тыс. граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС.