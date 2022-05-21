Москва, , 13:08 — REGNUM Индийские бренды Tata и Mahindra могут нарастить поставки автомобилей в Россию в ближайшее время. Об этом рассказал автомобильный аналитик Алексей Грамматчиков «Российской газете».

Пластиковая упаковка для автомобилей Tata Motors Фото со страницы Tata Motors соцсети Facebook

Эксперт отметил, что индийские компании имеют хорошие компетенции в создании бюджетных машин. При этом он подчеркнул, что производителей из Индии нельзя рассматривать как технологически отсталые компании. Грамматчиков напомнил, что крупнейшая индийская автомобилестроительная компания Tata Motors владеет концерном Jaguar Land Rover.

Также потенциалом роста в России обладает индийский производитель внедорожников Mahindra & Mahindra. Эта компания пыталась локализовать производство России — в 2005 году на Горьковском автозаводе была собрана опытная партия автомобилей Mahindra Scorpio, однако позже проект свернули.

После введения антироссийских санкций весной 2022 года многие западные производители объявили об уходе с российского рынка. В частности, в мае активы группы Renault в России были переданы Российской Федерации и правительству Москвы с правом обратного выкупа акций в течение шести лет.