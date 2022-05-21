Донецк, , 13:06 — REGNUM Министерство госбезопасности (МГБ) ЛНР задержало девушку-агента Службы безопасности Украины (СБУ), призывавшую к беспорядкам. Об этом 21 мая сообщили в ведомстве.

Генеральная прокуратура ЛНР Gplnr.su

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«Министерством госбезопасности ЛНР пресечена разведывательно-подрывная деятельность агента спецслужб Украины по собиранию сведений о военнослужащих подразделений мобилизационного резерва Народной милиции ЛНР, а также за действия, направленные на дестабилизацию социально-политической ситуации в республике», — отмечается в сообщении.

Манипулируя чувствами родственников военных Народной милиции ЛНР, гражданка «Н» по заданию СБУ в закрытых группах приложений Viber и WhatsApp собирала разведывательную информацию о гражданах ЛНР, проходящих службу в подразделениях мобилизационного резерва Народной милиции ЛНР, и размещала призывы к массовым беспорядкам на территории ЛНР.