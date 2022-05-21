Воронеж, 21 мая, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Жёлтый уровень погодной опасности установлен на территории Воронежской области на период 21–22 мая, данные опубликованы на сайте Росгидрометцентра.

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Согласно прогностической карте метеопредупреждений, с 18:00 21 мая до 18:00 22 мая на территории Воронежской области возможны грозы также дожди, местами сильные.

По данным Воронежского гидрометцентра, днём 21 мая в Воронеже наблюдается температура около +11 градусов, дождливая и прохладная погода ожидается и 22 мая. Тепло в регион вернётся 24–25 мая.