Москва, , 12:59 — REGNUM Новый российский лазерный комплекс «Задира» способен изменить ситуацию в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины. Такое мнение 2 мая высказал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Народными Новостями».

Лазер

«Создан лазерный комплекс, способный уничтожать беспилотники, в том числе выжигая их. «Задира» должен решить задачи по борьбе с беспилотной авиацией, которой очень много на Украине. Это количество будет возрастать в силу поставок НАТО и США. Комплексы используются для воздействия на прицелы и другую оптику танков, артиллерии, позволяя ее выводить из строя, нейтрализуя тяжелое оружие противника», — рассказал эксперт.

Также он добавил, что на данный момент ни у одной из стран мира нет серийно выпускаемых или принятых на вооружение таких комплексов, а потому украинские боевики не могут получить их аналоги.

При этом Кнутов уточнил, что подобные разработки ведут США и Израиль, однако там это пока еще на уровне экспериментов.

Кроме того, эксперт отметил, что, по его мнению, у «Задиры» может оказаться более широкий спектр применения, чем прицельная работа по вражеским беспилотникам. Возможно, как он считает, комплекс сможет уничтожать выпущенные из реактивных систем залпового огня ракеты и способен перевернуть представление о ведении воздушного боя в новом веке, изменив ход всей спецоперации ВС РФ.

«Вероятно, наш комплекс способен работать по ракетам реактивных систем залпового огня, разогревая их в полете, что будет приводить к детонации. Если комплекс размещается, к примеру, на бронетранспортере, то он может изменить ситуацию в воздухе в ходе специальной военной операции», — заключил Кнутов

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что ВС РФ уже успешно применяют лазерные комплексы «Задира» на Украине и это оружие способно уничтожать вражеские беспилотники в течение пяти секунд на расстоянии до пяти километров. При этом он пояснил, что «Задира» отличается от хорошо известного комплекса российского лазерного комплекса «Пересвет», который ослепляет системы противника, тем, что может физически уничтожать цель, буквально прожигая ее.