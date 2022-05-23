Хорог, Таджикистан, , 17:03 — REGNUM Власти Таджикистана много лет ведут крайне неадекватную политику по отношению к Горному Бадахшану. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

Горно-Бадахшанская автономная область Geoalex

«Горный Бадахшан сам по себе является для Таджикистана крайне значимой и крайне уязвимой зоной, и то, насколько, с моей точки зрения, безголово ведёт себя официальная власть по отношению к тому, что происходит на территории своей горной автономии, это демонстрация системных, сложных, серьёзных недочётов и проблем, которые есть в управляемости республики Таджикистан. Я так понимаю, что господа в Душанбе меня заплюют после подобного рода высказываний, но то, как себя вела официальная центральная власть применительно к проблемам, которые много-много лет копились на территории автономии, это как раз демонстрация тупости, безголовости и идиотизма», — сказал эксперт.

Напомним, что 16 мая в Хороге произошли серьёзные столкновения между гражданами и сторудниками силовых структур Таджикистана.