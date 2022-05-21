Донецк, , 12:55 — REGNUM Над Иловайском средства ПВО перехватили ракету ТРК «Точка-У». Об этом 21 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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«Обломки ракеты упали по ул. Октябрьской, в результате чего 2 мирные жительницы получили ранения», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки, с 08:00 20 мая до 08:00 21 мая, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 6 человек.

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