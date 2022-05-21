Тула, 21 мая, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Почти пять миллионов рублей составили доходы главы администрации Тулы Дмитрия Миляева в 2021 году, данные размещены на сайте горадминистрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Левша. Тула

По итогам 2021 года доход главы администрации Тулы, согласно декларации, составил 4 951 130 рублей. По сравнению с 2020-м годом доходы Миляева снизились более чем на полмиллиона рублей. Супруга Миляева за год получила доход в 717 тысяч рублей.

Глава администрации Тулы в собственности имеет одну вторую долю квартиры, а также два автомобиля Toyota RAV4 и BMW X3. Состав собственности главы города за год не изменился.