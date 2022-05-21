Новосибирск, , 12:54 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 21 мая, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализированы 649 пациентов, в том числе двое детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 67 новых носителей коронавируса. За это же время 79 человек выздоровели, один пациент скончался.

Всего в регионе зарегистрировано 257 950 случаев заражения коронавирусом, 251 217 пациентов выздоровели, умерли 5652 человека. В реанимации находятся 70 человек, на ИВЛ — восемь пациентов.