Новосибирск, 21 мая, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 21 мая, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализированы 649 пациентов, в том числе двое детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 67 новых носителей коронавируса. За это же время 79 человек выздоровели, один пациент скончался.

Всего в регионе зарегистрировано 257 950 случаев заражения коронавирусом, 251 217 пациентов выздоровели, умерли 5652 человека. В реанимации находятся 70 человек, на ИВЛ — восемь пациентов.