Тверь, , 12:45 — REGNUM Всероссийские соревнования по сапсёрфингу «Zavidovo SUP challenge 2022» стартовали 21 мая в Тверской областина территории туристического комплекса «Завидово», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Эти соревнования стали самыми массовыми состязаниями по сапсёрфингу в России.

Сапсёрфинг Пресс-служба правительства Тверской области

Участниками состязаний стали более 300 любителей и профессионалов этого вида спорта из 30 российских регионов. Соревновательная программа включает в себя старты на длинной, короткой и лайт дистанциях.

Отметим, что в Твери действует сап-станция, где можно заказать экскурсию по городу с воды, а также отправиться в короткие и длинные сплавы по Волге и Тверце. На Селигере работает центр водного отдыха «Паруса Селигера» с инструкторами и школой сапсерфинга. Более чем в 20 кемпингах, глэмпингах и отелях у воды в Тверской области есть возможность получить инструктаж и арендовать сапборды.