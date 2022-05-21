Кемерово, 21 мая, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 21 мая, на лечении находятся 1207 человек. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки был выявлен 81 новый носитель коронавируса. За это же время 77 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе выявлено 163 567 случаев заражения коронавирусом, 160 003 человека выздоровели, 2357 пациентов скончались.