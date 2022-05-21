21 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что итальянским и немецким компаниям власти разрешили открывать рублёвые счета для покупки российского газа, не нарушая введенных против Российской Федерации санкций.

Анна Царькова, , 13:07 — REGNUM Итальянским и немецким компаниям власти разрешили открывать рублёвые счета для покупки российского газа, не нарушая введенных против Российской Федерации санкций. Об этом 20 мая сообщает агентство Reuters.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Ряд участников обсуждения указал на то, что Германия не будет ставить крест на своей промышленности из-за ситуации на Украине. Были и те, кто отметил, что как-то не очень Европа и принципиальна — сначала ввели санкции, а потом согласились на условия России. Были и те, кто считает, что российской стороне не стоило бы вообще продавать вражеским странам свои ресурсы, или же России стоило бы для начала требовать отмены санкций.

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«Ну, а что мы реально хотели? Немцы из-за какой-то Украины свою одну из лучших в мире промышленностей положат? Ну, может, американцы-то хотят, но немцы своё под пресс…» — написал Wagner.

«А разговоров-то было: «не будем», «не хотим», «санкции»…» — отреагировал «Я человек».

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«Когда нас обокрали с нашими счетами за рубежом, теперь мы знаем, как защитить рубль! За нас! За газ!» — добавила Марина.

«Кто бы сомневался в этом? Все стадии до принятия прошли. Тем более скоро до всех будет доходить, как их американцы использовали в своих интересах. Общественность уже начинает выступать, а что осенью будет, посмотрим», — отметила Елена.

«Я бы и в рублях не продавал, только дружественным странам. Желающих много, а то они нам санкции, а мы какие-то контракты соблюдаем. Ещё и оружие поставляют против нас, памятники солдатам-освободителям сносят, которым жизнями обязаны…» — отреагировал один из участников обсуждения.

«Что-то недолго они держались», — прокомментировал новость «Тепло и свет людям».

«Я бы на месте Путина сказала: санкции, так санкции. И с улыбкой перекрыла газ всем недружественным странам», — написала «Н».

«Как живот прижало, так сразу начали изворачиваться. Не, ребята, если санкции, так санкции, и пошли лесом», — также добавил один из участников обсуждения.

«П — принципы», — иронизирует «Властелин овец».

«Я бы не продавал, пока санкции не снимут и только потом в рублях…» — в свою очередь пишет Игорь.

«Зима близко», — не без сарказма отреагировал один из комментирующих.

«Да надо просто краны закрутить и не говорить ничего. Поистерят и приползут», — добавил Vlad Z.

«Да, им всем давно надо перекрыть всё. Нас хотят стереть с лица земли, а мы им поставки делаем», — подытожила Лиса Р.