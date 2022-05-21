Москва, 21 мая, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Крупная партия оружия США и стран Европы, предназначенная для киевских боевиков, уничтожена ударом российских высокоточных ракет «Калибр» в Житомирской области. Об этом 21 мая рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленные из США и европейских стран для группировки украинских войск на Донбассе», — сказал он.

Помимо этого, Конашенков добавил, что также высокоточными ракетами воздушного базирования были уничтожены хранилища с топливом на «Одесском припортовом заводе», которое было предназначено для украинских нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее видеозапись ударов высокоточным оружием по позициям ВСУ и украинских националистов в ДНР обнародовало Минобороны России.