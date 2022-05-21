Киев, 21 мая, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Владимир Зеленский рассчитывает на обмен сдавшихся на «Азовстали» боевиков.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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По его словам, боевики ВСУ «получили от военных сигнал, что они имеют полное право выйти и сохранить жизнь».

«Дальше все зависит от того, что брали на себя ООН, МККК, РФ, когда обещали, что они будут находиться в безопасности и ожидать того или иного формата обмена», — заявил он в эфире телеканала «Украина 24».

20 мая Минобороны России сообщило, что территория «Азовстали» полностью освобождена. Всего, по данным российского ведомства, с 16 мая сдались в плен 2439 нацистов полка «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и военных ВСУ, которые около месяца были заблокированы на территории завода.