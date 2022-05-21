Краснодар, , 12:38 — REGNUM Многочисленные мероприятия подготовили курорты Краснодарского края для жителей и гостей в рамках акции «Ночь музеев» 21 мая, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Ночь музеев» на Кубани Пресс-служба администрации Краснодарского края

Так, в Кабардинке в «Старом парке» состоится открытие Дома искусств и Музея минералогии и палеонтологии. Все желающие смогут увидеть около четырёх тысяч экспонатов в пяти музеях культурного центра, 1,5 тыс. живописных полотен и скульптур в 12 залах картинной галереи Дома искусств. Также запланированы выставки, видеопроекции и живая музыка под открытым небом. В театре «Старого парка» состоится показ спектакля «МЫ» по одноименному роману-антиутопии Евгения Замятина.

Увидеть экспозицию предметов ювелирного искусства, которые не выставлялись много лет, смогут посетители археологического музея«Горгиппия». Здесь же пройдут бесплатные тематические экскурсии «Горгиппия вечерняя» и экскурсия с фонариком «Некрополь Горгиппии».

В «Фанагории» сотрудники музея 21 мая проведут мастер-классы по работе на гончарном круге. Вместе с гостями воссоздадут рецепт древнего ритуального напитка и встретят закат на кургане Западного некрополя.

В Абрау-Дюрсо организуют бесплатные экскурсии по историческому комплексу и дегустация со скидкой. В Краснодаре проведут интерактив под открытым небом «Цирк без грима и масок» и обширную музейную программу.