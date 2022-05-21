Москва, 21 мая, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Специалисты центра компетенций НТИ «Искусственный интеллект» на базе МФТИ разработали систему управления движением поездов на основе технологий искусственного интеллекта. Об этом разработчики рассказали РИА Новости.

Mota.ru Железная дорога

Интеллектуальная система управления движением поездов (ИСУДП) «Прогноз» работает на основе нейросети. Эта нейросеть позволяет прогнозировать скорость движения поездов, учитывая наличие других составов, изменение ландшафта и около 30 других параметров.

Система создаёт точные расписания за несколько секунд. Вся работа ведётся в автоматическом режиме без участия человека. Этот прогноз позволяет быстро перестраивать график движения, предлагая диспетчеру оптимальные варианты.

«Разработка будет полезна железнодорожным и логистическим компаниям, она рассчитана в первую очередь на диспетчеров», — сообщили разработчики.

Создатели системы добавили, что площадка для опытной эксплуатации представлена «Казахстанскими железными дорогами». После испытаний разработчики выберут один из трёх готовых модулей искусственного интеллекта, который покажет наилучшие результаты.