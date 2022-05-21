Москва, , 12:33 — REGNUM Видеозапись ударов высокоточным оружием по позициям ВСУ и украинских националистов в Донецкой Народной Республике (ДНР) обнародовало 21 мая Минобороны России.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

На выложенных в интернет кадрах, заснятых с беспилотника, запечатлено, как российские Вооруженные силы наносят удар по позициям киевских боевиков в ДНР и поражают их.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 21 турецкое судно заблокировала Украина в порту Одессы, Киев использует их в качестве «живого щита».