Донецк, 21 мая, 2022, 12:30 — ИА Регнум. ВСУ снова обстреляли Горловку. Об этом 21 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:25 — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка: выпущено 4 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Михайловку снарядами калибра 122 мм.