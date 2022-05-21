Анкара, , 12:27 — REGNUM 21 турецкое судно заблокировала Украина в порту Одессы, Киев использует их в качестве «живого щита». Об этом 21 мая пишет Aydınlık.

Порт Одессы

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«21 корабль, которым не разрешили выйти из одесского порта, принадлежат Турции. Украина не хочет, чтобы эти корабли уходили, ссылаясь на «опасность» — оставшиеся в море мины. Россия открыла коридор безопасности, но до сих пор не пропускают», — отмечается в сообщении.

Но, издание подчеркивает, что «если иностранные корабли уйдут, то украинцы станут явной мишенью ‑ и Одесса скоро падет». По этой причине, как утверждает издание, украинцы не пускают иностранные суда.