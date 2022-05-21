* запрещённая в России организация

Грозный, 21 мая, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Сдавшиеся в числе киевских боевиков на заводе «Азовсталь» в Мариуполе командиры украинского нацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Денис Прокопенко и Сергей Волынский («Волына») намного хуже предателей. Об этом 21 мая написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Как отметил глава Чечни, оказавшиеся в числе сдавшихся на «Азовстали» Прокопенко и Волынский еще недавно осуждали сложивших оружие украинских морпехов в Мариуполе и призывали жителей Украины не делать героев из сдавшихся в плен, а теперь как ни в чем не бывало вышли и сами сдались в плен.

«Они просто вышли из убежища, оставив в прошлом напичканные непримиримым тоном речи и груды трупов своих «товарищей». Куда-то вдруг пропали их стойкость, непоколебимость, неумолимость. И как теперь называть этих двоих? Их даже предателями не назовёшь! Для этого нужно, чтобы в их поступке было хоть что-то нормальное, человеческое… Они намного хуже предателей. Сплошной стыд и срам!», — написал в своем сообщении Кадыров.

При этом он подчеркнул, что данный факт является сутью бандеровской идеологии, позволяющей сначала оплевывать сдавшихся в плен, а потом — самим сдаваться.

«Это прекрасный показательный повод задуматься тем, кто ещё остаётся с оружием в руках на той стороне. Если нам вы не верите, то хоть посмотрите, как с вами поступают ваши лидеры и идеологи. Вы просто для них расходный материал. Любого из вас, кто откажется от сопротивления, они практически называют позорниками и ублюдками, а сами, как только чувствуют дыхание смерти, капитулируют без всяких условий», — отметил глава Чечни.

«Подумайте над этим, пока ещё есть время. В любом случае, героями ни плененных, ни остающихся на воле бандеровцев история не запомнит. Никогда! Вот и вся мораль. Другой нет и не будет», — заключил Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что командиры указанного украинского нацбатальона Прокопенко и Волынский вышли с территории «Азовстали» и сдались в плен.