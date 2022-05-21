Санкт-Петербург, , 12:31 — REGNUM Ледостойкая самодвижущийся платформа «Северный полюс», построенная на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге, в сентябре 2022 года отправится в свою первую экспедицию. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 мая заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Платформа «Северный полюс» Татьяна Титаева © ИА REGNUM

«Впервые ледовая платформа, нет такой в мире аналогов, пойдёт сегодня на ходовые испытания. Будут проверены двигатели. Больше 150 человек сегодня собрались для того, чтобы выйти на неделю и провести испытания этой платформы. Мы ожидаем, что летом она станет под флаг и в сентябре отправится в первую свою экспедицию», — сообщил Александр Козлов.

Министр отметил, что на судне имеется 16 лабораторий, которые могут одновременно принимать более 30 учёных. Специалисты смогут изучать Арктику без риска для жизни. Своего рода «дом полярника», как назвал платформу Козлов, сможет два года автономно дрейфовать, вмораживаясь в лёд. Судно на вертолетной площадке сможет принимать вертолёты типа Ми-8 АМТ. Министр подчеркнул, что это судно уникальное, «таких проектов больше нет в мире».

«Сейчас это настоящая плавучая обсерватория, которая сможет проводить измерения, следить за всеми компонентами окружающей среды Арктики», — заявил, в свою очередь, директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

«Сегодня мы получили поручение о том, чтобы разработать ещё новые корабли для Арктики и авиацию, которая нам так необходима для того, чтобы развивать это направление. Это очень важно для нас, и мы надеемся, что наши «Адмиралтейские верфи» выступят нашим надёжным партнёром в последующих реализациях этих проектов», — добавил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Ледостойкая самодвижущийся платформа «Северный полюс» 21 мая отправилась на ходовые испытания. Уникальность судна заключается и в форме корпуса, платформа сможет преодолевать ледовые поля без помощи ледокола. Оно сможет дрейфовать в Арктике два года и выдерживать температуру до минус 50 градусов.

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