Новосибирск, 21 мая, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Новосибирской области вынесен приговор обвиняемому в сообщении о минировании школы. Об этом ИА REGNUM сообщили в Калининском районном суде Новосибирска.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школа

«Вынесен приговор по уголовному делу в отношении мужчины 2001 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — уточнили в суде.

В суде рассказали, что мужчина, находясь 30 апреля 2021 года у школы № 211, сообщил о готовящемся взрыве. Образовательное учреждение было эвакуировано. Обвиняемый признан виновным. Его приговорили к трём годам десяти дням исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда.