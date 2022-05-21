Симферополь, , 12:20 — REGNUM Новый поезд сообщением Москва — Симферополь будет запущен на период курортного сезона с 28 мая, об этом сообщили в министерстве курортов и туризма республики Крым.

Вагон-ресторан поезда «Таврия» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Поезд №197/198 «Таврия» сообщением Москва — Симферополь отправится в первый рейс из Москвы 28 мая, из Симферополя — 29 мая. Курсировать состав будет до конца сентября.

В Крыму поезд будет останавливаться в Керчи, Семи Колодезях, Владиславовке и Джанкое. В состав поезда будет включено 16 вагонов класса «купе» и «плацкарт», а также вагон-ресторан. Поезд будет обслуживать «Гранд Сервис Экспресс», продажа билетов уже открыта.

Также решается вопрос с запуском ежедневного поезда из Адлера в Симферополь и вопрос о дополнительных поездах «Симферополь-Москва», рассматривается вопрос о продлении скоростного поезда «Ласточка» по маршруту «Адлер — Анапа — Керчь», разрабатываются дополнительные возможности комфортабельного автобусного сообщения.

В общей сложности в маршрутной сети поездов «Таврия» в этом году будет действовать 17 маршрутов, что на три маршрута больше, чем в 2021 году.

Отметим, что увеличение числа поездов в Крым связано в том числе с временным отсутствием авиасообщения с полуостровом.