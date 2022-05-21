Санкт-Петербург, 21 мая, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Два инцидента с участием электросамокатов и других видов мобильности произошли в Петербурге в минувшую пятницу, 20 мая. В одном из столкновений тяжело пострадал ребенок школьного возраста, в другом — 75-летний пенсионер. Причем оба они также были участниками движения, сообщили 21 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Электросамокат

Так, около 18:40 у бокового проезда между проспектом Славы и парком Интернационалистов во Фрунзенском районе 10-летний школьник, катавшийся в парке на велосипеде, столкнулся с 33-летним мужчиной, который ехал ему навстречу на электросамокате по велодорожке. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение с многочисленными травмами. По данному происшествию проводится проверка.

В тот же день около 14:23 в полицию поступило сообщение о ДТП с пострадавшими у дома 115 по улице Железнодорожной города Лодейное Поле в Ленинградской области. В больницу был доставлен и помещен в реанимацию 75-летний пенсионер с травмами.

«Сотрудники полиции оперативно установили, что на перекрестке 15-летний ученик 7 класса, управляя питбайком, сбил двигавшегося на электросамокате пенсионера. Школьник скрылся с места аварии, но был задержан полицейскими. По данному происшествию проводится проверка», — рассказали в Главке МВД.