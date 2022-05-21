Омск, , 12:16 — REGNUM В Омской области за минувшие сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 4378 человек. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 201 878 пациентов, в том числе 45 за последние сутки.

По состоянию на 21 мая, общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 207 174. За сутки выявлено 42 новых носителя, в ковидные стационары госпитализировали 34 больных.