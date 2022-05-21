Нижневартовск, Югра, , 12:13 — REGNUM В Нижневартовске 54-летний гражданин уедет в колонию за нападения на девочек. Об этом сообщает окружное управление СКР.

Суд

Его признали виновным в двух фактах угрозы убийством и насильственных действий сексуального характера. После нападений гражданин уехал в Тюмень и там его поймали в январе 2021 года.

Ранее обвиняемый провёл в местах заключения более 25 лет. Суд назначил ему 16 лет 6 месяцев колонии особого режима. Этот приговор пока не вступил в законную силу.