Донецк, 21 мая 2022, 12:13 — REGNUM ВСУ обстреляли Михайловку снарядами калибра 122 мм. Об этом 21 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:50 — н.п. Новгородское — н.п. Михайловка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ обстреляли Горловку снарядами калибра 122 мм.
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