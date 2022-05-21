Вашингтон, , 12:10 — REGNUM С предложением об исключении Турции из состава Североатлантического альянса из-за позиции Анкары по вступлению в нее Швеции и Финляндии, выступил 21 мая президент Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс в эфире телеканала TVP World.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению эксперта, подобные действия турецких властей являются шантажом, так как Анкары в этом случае, как он считает, делает попытку выторговать себе преимущества в обмен на согласие на вступление в альянс Швеции и Финляндии.

При этом он указал, что, по его мнению, на протяжении последних 20 лет Турция была для НАТО очень плохим союзником.

«Анкара проводит политику, враждебную членам НАТО, таким как Греция, она вторглась в Сирию, угрожает Европе сирийскими мигрантами, покупает комплексы С-400 у России», — сказал Пайпс.

Также эксперт уточнил, что, по его словам, из-за своей политики и позиции по возможности расширения НАТО Турция фактически перестала быть членом альянса.

«Пришло время исключить Турцию из НАТО. Пусть идёт к России, Китаю и Ирану. Скатертью дорога», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 21 мая у него запланированы телефонные переговоры с Финляндией по членству страны в НАТО.