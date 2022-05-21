Элиста, 21 мая, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Жителей Калмыкии предупредили об усилении ветра. Об ухудшении погодных условий ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 21 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Калмыцкая степь

Согласно прогнозу синоптиков, 22 мая на территории республики порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Непогода может спровоцировать порывы линий связи и электропередачи, падения деревьев и шатких конструкций.

Жителей Калмыкии просят воздержаться от дальних поездок и быть внимательными в непогоду. В случае экстренной ситуации необходимо обращаться к спасателям.