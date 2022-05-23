Ходжент, Таджикистан, 23 мая, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Китай уделяет очень большое внимание ситуации в Горном Бадахшане, и Россия должна брать с него пример. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГАндрей Грозин.

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«Китай хорошо понимает опасность, которая может исходить от Горного Бадахшана, и поэтому для китайских аналитиков Бадахшан является одной из ключевых зон региона. И мы не должны плестись в хвосте событий, а как минимум должны равняться на Китай, имеющий очень серьёзный взгляд на обеспечение безопасности Туркестана. Некоторые говорят, что Таджикистан превратился в протекторат Китая. Но, как мы видим, несмотря на серьёзную финансовую зависимость Таджикистана от КНР и на экономические рычаги, которые Китай имеет в Таджикистане, это никаким образом не компенсирует проблем с безопасностью этой страны», — сказал эксперт.

Напомним, что в последнюю неделю положение в Горно-Бадахшанской автономной области резко обострилась, там произошли столкновения населения с силовиками.