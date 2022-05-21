Новосибирск, 21 мая, 2022, 12:05 — ИА Регнум. На лёд основной арены нового ледового дворца спорта (ЛДС) Новосибирска первые хоккеисты выйдут в ноябре. В парке «Арена» рядом с дворцом спорта новосибирцы смогут прогуляться уже в конце этого лета. Об этом полномочному представителю президента России в Сибирском федеральном округе Анатолию Серышеву доложил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Правительство Новосибирской области Новая ледовая арена в Новосибирске

«Фактически на всей площадке вокруг ЛДС идут работы по подготовке к асфальтированию, — уточнил Травников. — Хорошие темпы набраны и по подготовке к финишной заливке основной арены. Добавились бригады на отделке, спасибо многим новосибирским застройщикам: они откликнулись на мою просьбу, и мы сегодня видим усиление работ по отделке».

Он отметил, что те логистические проблемы, которые возникали в марте, удалось оперативно решить. По его словам, на графике они никак не отразились.