Улан-Удэ, 21 мая, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом. 15 заразившихся госпитализированы в стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Правительство Бурятии Ковидный стационар. Бурятия

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 136 465. Жертвами коронавируса в республике стали 3023 человека.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 133 091 человек, в том числе 30 за последние сутки.