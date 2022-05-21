Донецк, , 12:01 — REGNUM ВСУ обстреляли Михайловку и Горловку снарядами калибра 122 мм. Об этом 21 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe Images

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:30 — н.п. Новгородское — н.п. Михайловка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм; ️11:35 — н.п. Новгородское — н.п. Горловка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Горловке 5 снарядов калибра 122 мм.

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