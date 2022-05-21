Ростов-на-Дону, 21 мая, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 21 мая.

Екатерина Корнева ИА REGNUM Дождь

Согласно прогнозу донских синоптиков, во второй половине дня и до конца суток 21 мая, а также в течение суток 22 мая местами по Ростовской области пройдут сильные дожди, ливни с грозой и градом. Ветер усилится до 20-23 метров в секунду.

Жителям Ростовской области следует быть предельно внимательными и осторожными.