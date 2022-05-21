Москва, , 11:59 — REGNUM Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 174 самолета и 125 вертолетов ВСУ. Об этом 21 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com

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Также уничтожены: 315 зенитных ракетных комплексов, 966 беспилотных летательных аппарата, 3182 танка и других боевых бронированных машин, 1614 орудия полевой артиллерии и миномета, 402 установки реактивных систем залпового огня, 3054 единицы специальной военной автомобильной техники.

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