Москва, 21 мая, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 174 самолета и 125 вертолетов ВСУ. Об этом 21 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com Игорь Конашенков

Следите за развитием событий в трансляции: «Денацификация в действии: специальная военная операция России — трансляция»

Также уничтожены: 315 зенитных ракетных комплексов, 966 беспилотных летательных аппарата, 3182 танка и других боевых бронированных машин, 1614 орудия полевой артиллерии и миномета, 402 установки реактивных систем залпового огня, 3054 единицы специальной военной автомобильной техники.