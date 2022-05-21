Берлин, 21 мая, 2022, 11:58 — ИА Регнум. США и НАТО игнорировали интересы России, в результате чего на Украине разгорелся кризис. Об этом 21 мая заявил председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен в интервью газете Junge Welt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Москва уже 20 лет говорит о невозможности вступления Украины в Североатлантический альянс. Она настаивает, что никакие американские ракеты не могут быть размещены на украинско-российской границе», — сказал он.

При этом Лафонтен отметил, что власти США ведут политику двойных стандартов в отношении РФ, так как они никогда не допустят вступления Кубы в военный союз с Москвой или размещение российских ракет на американской границе с Канадой или Мексикой.

Кроме этого, бывший лидер СДПГ высказался против односторонних антироссийских санкций Запада, так как они, по его мнению, снижают конкурентоспособность компаний из ФРГ.

«Мы стреляем себе в ногу», — пояснил Лафонтен и раскритиковал решение США о выделении $40 млрд киевскому режиму, потому что это, как он считает, будет способствовать затягиванию кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в районах населенных пунктов Каменка, Малая Камышеваха, Бражковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области.