Симферополь, 21 мая 2022, 11:58 — REGNUM Отправить пленных боевиков украинских подразделений на работы по восстановлению разрушенных ими городов Донбасса предложил глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Об этом он написал в своём телеграм-канале, комментируя полное освобождение «Азовстали» от засевших в катакомбах нацистов.
Глава Крыма отметил, что тех нацистов, которые не будут расстреляны по приговору суда, следует направить на «самые черные и тяжелые работы по восстановлению разрушенных ими городов Донбасса».
Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент территория меткомбината «Азовсталь» в Мариуполе полностью зачищена от украинских боевиков, в плен сдались почти 2,5 тысячи человек.