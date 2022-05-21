Симферополь, , 11:58 — REGNUM Отправить пленных боевиков украинских подразделений на работы по восстановлению разрушенных ими городов Донбасса предложил глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Об этом он написал в своём телеграм-канале, комментируя полное освобождение «Азовстали» от засевших в катакомбах нацистов.

Вид на «Азовсталь» Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Бесславный конец бесславных ублюдков, у которых не хватило ни духа, ни мужества соответствовать тому образу, который им создавала киевская пропаганда. По-другому и быть не могло, потому что поклонники Гитлера и Бандеры обречены повторить судьбу своих кумиров», — написал Аксёнов.

Глава Крыма отметил, что тех нацистов, которые не будут расстреляны по приговору суда, следует направить на «самые черные и тяжелые работы по восстановлению разрушенных ими городов Донбасса».

«Найдутся для них места и в крымской колонии. Здесь их ждет «теплый» прием, уроки русского языка и антифашизма, которые они запомнят на всю оставшуюся жизнь», — добавил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент территория меткомбината «Азовсталь» в Мариуполе полностью зачищена от украинских боевиков, в плен сдались почти 2,5 тысячи человек.