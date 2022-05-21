Москва, 21 мая, 2022, 11:58 — ИА Регнум. XXII Открытый фестиваль искусств «Черешневый лес» пройдёт на различных площадках Москвы с 21 мая по 28 июля. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Mapymille Театр

Фестиваль откроется 21 мая иммерсивным спектаклем «Сны Каштанки» в Московском государственном академическом детском театре им. Н. И. Сац. Режиссёром-постановщиком спектакля по мотивам рассказа Чехова выступила Мария Фомичева.

В последующие дни мероприятия в рамках фестиваля пройдёт в Концертном зале имени П. И. Чайковского, Театре на Бронной и других площадках. Завершится фестиваль 28 июля в Большом театре показом балета «Роден, ее вечный идол» Бориса Эйфмана.

Фестиваль искусств «Черешневый лес» учреждён компанией Bosco di Ciliegi — главным акционером московского ГУМа. Фестиваль проводится ежегодно с 2021 года.