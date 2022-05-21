Москва, , 11:56 — REGNUM Ракетными войсками и артиллерией поражены 77 пунктов управления, 602 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе лагерь подготовки сил специальных операций ВСУ с личным составом в районе озера Сасик в Одесской области. Об этом 21 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ракетное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

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Также уничтожены 43 артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях, две батареи РСЗО «Град», 10 складов боеприпасов и пусковая установка ЗРК «Бук-М1» в районе населенного пункта Маяки Харьковской области.

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