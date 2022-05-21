Ракетными войсками поражены 77 пунктов управления ВСУ
Москва, 21 мая, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Ракетными войсками и артиллерией поражены 77 пунктов управления, 602 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе лагерь подготовки сил специальных операций ВСУ с личным составом в районе озера Сасик в Одесской области. Об этом 21 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Ракетное оружие
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Также уничтожены 43 артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях, две батареи РСЗО «Град», 10 складов боеприпасов и пусковая установка ЗРК «Бук-М1» в районе населенного пункта Маяки Харьковской области.