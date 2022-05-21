Москва, 21 мая 2022, 11:54 — REGNUM Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч"в районах н.п. Каменка, Малая Камышеваха, Бражковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области. Об этом 21 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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Также российскими ПВО ещё один самолет Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе Новоалександровки Херсонской области.
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