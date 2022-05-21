Краснодар, , 11:51 — REGNUM Предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью объявлено на территории Краснодарского края на период с 22 по 24 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Лесной пожар

По информации МЧС, в течение ближайших дней в южной части Краснодарского края, за исключением Черноморского побережья и Краснодара, сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса.

Спасатели напоминают, что на территории края в лесах запрещено использование открытых источников огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев, разведение костров возможно на открытых площадках с минерализованной полосой.