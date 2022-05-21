Москва, , 11:51 — REGNUM Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) ещё один самолет Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе Новоалександровки Херсонской области. Об этом 21 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Комплекс ПВО Mil.ru

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Также сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах н.п. Славное, Александровка, Крутая Балка, Петропавловка, Красногоровка, Первомайск ДНР, а также Попасная ЛНР, Новая Каховка, Александровка Херсонской области, Червоный Яр, Малые Проходы, Кунье и Бражковка Харьковской области.

Также оперативно-тактической и армейской авиацией поражены четыре пункта управления, 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожен склад с боеприпасами в районе Дробышево.

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