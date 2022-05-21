Москва, 21 мая, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены четыре пункта управления, 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожен склад с боеприпасами в районе Дробышево. Об этом 21 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Российская авиация совершает боевой вылет

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Всего в результате ударов авиации уничтожено более 270 националистов, выведены из строя 52 единицы военной техники.

Также истребительной авиацией в ходе воздушного боя в районе н. п. Белицкое ДНР сбит украинский самолет Су-25.