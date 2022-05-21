Екатеринбург, 21 мая, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Свердловской области 21 и 22 мая возможны сильные дожди. Об этом сообщают синоптики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дожди

Также вероятны осадки и в другие дни. Всё это будет сопровождаться низкой температурой воздуха.

22 мая возможны ветер с порывами до 18 м/с. и сильные дожди с мокрым снегом. Главное управление МЧС России призывает свердловчан быть предельно внимательными и осторожными, сообщает пресс-служба ведомства.